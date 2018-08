PHILADELPHIE — Jacob deGrom a lancé son premier match complet de la saison et a baissé sa moyenne de points mérités à 1,71 pour permettre aux Mets de New York de l’emporter 3-1 sur les Phillies de Philadelphie, samedi.

DeGrom (8-7), qui se trouve au sommet du classement dans la MLB au chapitre de la moyenne de points mérités, a fait accroître ses chances pour le Trophée Cy Young de la Ligue nationale et n’a accordé qu’un seul point non mérité, le résultat de sa propre erreur. Il a effectué neuf retraits sur des prises et a complété le match avec 108 lancers.

Les deux équipes ont été obligées de retraiter aux vestiaires durant 41 minutes en raison de la pluie, en milieu de quatrième manche. Le droitier des Mets est revenu en force par la suite.

Rhys Hoskins et Maikel Franco ont tous les deux frappé un double en plus de leurs deux autres coups sûrs pour les Phillies.

Jake Arrieta (9-8) a alloué un point en quatre coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises.

Les Mets ont pris les devants en quatrième, lorsque Wilmer Flores a frappé un simple, dont la balle a heurté le troisième coussin avant de poursuivre sa course dans le champ gauche.

La formation new-yorkaise s’est forgé une avance de 3-0 en septième grâce à deux points inscrits aux dépens de Luis Garcia.