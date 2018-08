MINNEAPOLIS — Les Twins du Minnesota ont inscrit le nom du droitier Ervin Santana sur la liste des blessés pour 10 jours et retiré celui du voltigeur Robbie Grossman de celle-ci.

Ils ont aussi rappelé le droitier Alan Busenitz de leur club-école AAA de Rochester avant leur rencontre de dimanche contre les Tigers de Detroit. Le voltigeur Johnny Field a été rétrogradé.

Santana, qui a remporté 16 départs la saison dernière, visitera un spécialiste dans l’espoir de régler un problème à un doigt qui l’a ennuyé pendant la majeure partie de la campagne.

Le vétéran âgé de 35 ans a commencé la saison à l’infirmerie après avoir été opéré au doigt en février et avoir raté 99 rencontres. Il a effectué un retour au jeu le 25 juillet et présenté une fiche de 0-1 avec une moyenne de points mérités de 8,03 en 24 manches et un tiers réparties sur cinq départs avec les Twins.