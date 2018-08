MONTRÉAL — Le judoka québécois Étienne Briand a décroché la médaille d’argent chez les moins de 81 kg à l’Omnium de Minsk, au Bélarus, après s’être incliné en finale devant le Géorgien Zebeda Rekhviashvili.

Briand a mis la table pour le combat de championnat en disposant du Russe Gagik Zakarian par ippon en demi-finales, après une prolongation de près de cinq minutes et demie. Rekhviashvili s’est toutefois révélé trop fort en finale, et il lui a infligé un ippon en début de combat pour s’adjuger l’or.

«Je le connais bien, mais il m’a un peu surpris en début de combat. C’est un gars vraiment explosif et je m’attendais à ce que je doive passer au travers des deux premières minutes en espérant qu’il fatigue et qu’après ça, ça serait plus ma chance. Il a fait un bon mouvement et il m’a eu ce coup-ci», a expliqué Briand.

Le judoka de Sept-Îles avait préalablement éliminé le Tchèque Jakub Jecminek ainsi que les Russes Alu Bochkaev et David Gabaidze à ses trois combats préliminaires.

Du côté féminin, les Québécoises Alix Renaud-Roy et Mina Coulombe ont toutes les deux été défaites à leur premier combat de la compétition.

Dans la catégorie des moins de 70 kg, Renaud-Roy s’est inclinée face à l’Italienne Alessandra Prosdocimo, alors que Coulombe, combattant chez les moins de 78 kg, a perdu par ippon contre la Biélorusse Darya Kantsavaya.

Les judokas québécois pourront se reprendre aux Championnats du monde, qui se dérouleront du 20 au 27 septembre à Bakou, en Azerbaïdjan.