EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont offert un essai professionnel au joueur autonome Scottie Upshall, dimanche.

Upshall, qui est âgé de 34 ans, a disputé 34 rencontres avec les Blues de St. Louis la saison dernière, marquant sept buts et 12 mentions d’assistance.

Le hockeyeur de Fort McMurray, en Alberta, a joué 759 matchs en carrière dans la LNH avec les Predators de Nashville, les Flyers de Philadelphie, les Coyotes de l’Arizona, les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Blues.

Upshall totalise 138 buts et 147 passes dans le circuit Bettman, et il a écopé 615 minutes de pénalité. Il a aussi inscrit cinq filets et récolté huit mentions d’assistance en 53 matchs éliminatoires.

Upshall a été sélectionné au sixième rang universel par les Predators lors du repêchage de la LNH en 2002.