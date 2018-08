SOUTH BEND, Ind. — Le lanceur droitier des Cubs de Chicago Yu Darvish a oeuvré pendant seulement une manche lors d’un départ de remise en forme au niveau A, dimanche, ce qui sème un doute sur sa disponibilité pour le reste de la saison.

Darvish, qui a été ennuyé par des blessures au triceps et au coude, a agité son bras alors qu’il quittait le monticule après avoir mis fin à la manche grâce à un retrait sur des prises.

Le Japonais est revenu au monticule pour commencer la deuxième manche et a effectué six tirs lors de son échauffement, grimaçant chaque fois. Le receveur est allé le rejoindre au monticule et a fait un signe vers l’abri. Le gérant Jimmy Gonzalez et un médecin sont allés consulter Darvish et après une courte discussion, il a retraité au vestiaire.

Darvish, qui célébrera son 32e anniversaire de naissance jeudi, a signé un contrat de six saisons et 126 millions $ US avec les Cubs en février. Il a effectué seulement huit départs à sa première saison avec les Cubs, compilant un dossier de 1-3 avec une moyenne de 4,95.