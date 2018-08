BOSTON — Jalen Beeks a bien fait pendant quatre manches contre l’équipe qui l’a échangé le mois dernier et les Rays de Tampa Bay ont limité les Red Sox de Boston à deux simples dans une victoire de 2-0, dimanche.

Joey Wendle et C.J. Cron ont cogné des circuits en solo pour les Rays, qui ont défait les meneurs de la section Est de l’Américaine pour seulement une cinquième fois en 16 matchs cette saison.

Les Red Sox, qui possèdent le meilleur dossier des Majeures, ont perdu seulement quatre de leurs 21 dernières rencontres et ils ont été blanchis pour une cinquième fois en 2018.

Beeks (2-1) a accordé un simple et deux buts sur balles en relève. Les Rays l’ont obtenu en juillet en retour de Nathan Eovaldi.

Sergio Romo a fermé les livres en neuvième et a inscrit un 16e sauvetage. Le releveur Diego Castillo avait obtenu le départ pour les Rays et il a provoqué les cinq premiers retraits. C’était la 34e fois cette saison que les Rays employaient un releveur comme partant.

Du côté des Red Sox, Hector Velazquez (7-1) a accordé un point et trois coups sûrs en quatre manches.

Orioles 0 Indians 8

Melky Cabrera a claqué un grand chelem lors d’une poussée de six points en quatrième manche et les Indians de Cleveland ont vaincu les Orioles de Baltimore 8-0.

Cabrera a cogné un tir de Sean Gilmartin dans les gradins au champ centre-gauche pour le neuvième grand chelem des Indians cette saison. Les Indians partagent le premier rang des Majeures à ce chapitre avec les Red Sox de Boston et les Reds de Cincinnati.

Les Indians dominent aussi la Ligue américaine avec 13 blanchissages cette saison.

Mike Clevinger (9-7) a oeuvré pendant six manches et a accordé sept coups sûrs. Andrew Miller, Dan Otero et Adam Cimber ont complété le travail et les Orioles ont été blanchis pour une 11e fois cette saison.

Le partant des Orioles Yefry Ramirez (1-5) a concédé sept points en plus de trois manches au monticule. Il a été remplacé après qu’il eut permis aux cinq premiers frappeurs d’atteindre les sentiers en quatrième.