ATLANTA — German Marquez et DJ LeMahieu ont continué à avoir du succès à l’étranger et les Rockies du Colorado ont complété un premier balayage de quatre rencontres à Atlanta en battant les Braves 4-2, dimanche.

LeMahieu a donné les devants aux Rockies en troisième manche avec un circuit au champ gauche, son deuxième en autant de jours. Neuf de ses 11 circuits cette saison ont été réussis à l’étranger.

Marquez (11-9) a inscrit une quatrième victoire d’affilée en terre hostile. Il a accordé deux points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Il n’a pas perdu à l’étranger depuis le 14 juin à Philadelphie.

Trevor Story a créé l’égalité 1-1 à l’aide d’un circuit en solo contre Anibal Sanchez (6-4) en deuxième manche.

Après la claque de quatre buts de LeMahieu en troisième, David Dahl a cogné un double et a croisé le marbre sur un simple de Nolan Arenado.

Sanchez a été débité de trois points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Wade Davis a accordé un simple à Ender Inciarte en neuvième, mais a provoqué trois retraits sur des prises et inscrit un 35e sauvetage, un sommet dans la Ligue nationale.

Giants 4 Reds 11

Eugenio Suarez a claqué un circuit de deux points lors d’une poussée de sept points des siens en troisième manche et les Reds de Cincinnati ont défait les Giants de San Francisco 11-4.

Jose Peraza a aussi cogné un circuit de deux points pour les Reds, qui ont balayé la série. Billy Hamilton a frappé deux triples et a produit trois points.

Andrew Suarez (4-9) a concédé sept points, dont cinq étaient mérités, et sept coups sûrs en seulement deux manches et deux tiers. Les Giants ont encaissé un quatrième revers d’affilée.

Les Giants ont envoyé le joueur d’avant-champ Chase d’Arnaud au monticule en huitième et il a blanchi les Reds à sa première sortie comme lanceur dans les Majeures.

Le 27e circuit cette saison de Suarez portait le score à 6-1 en faveur des Reds en troisième. Scooter Gennett avait cogné un triple de deux points avant le coup de canon de Suarez.

La victoire est allée au dossier de Luis Castillo (7-10), qui a accordé trois points, dont un seul était mérité, et six coups sûrs en six manches et deux tiers.

Marlins 12 Nationals 1

Jose Urena a accordé seulement deux coups sûrs en route vers un premier match complet dans les Ligues majeures et les Marlins de Miami ont écrasé les Nationals de Washington 12-1.

Urena (4-12) a été suspendu pour six matchs par le Baseball majeur pour avoir atteint d’un tir Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta, mercredi. Il avait été expulsé de ce match après un seul tir, mais il contestera la suspension en appel, ce qui signifie qu’il peut continuer à jouer en attendant que sa cause soit entendue.

Il a accordé deux buts sur balles et a retiré les 16 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

Starlin Castro a frappé cinq coups sûrs, un sommet personnel, et a croisé le marbre à trois reprises. JT Riddle et J.T. Realmuto ont cogné un circuit et produit trois points chacun pour les Marlins. Isaac Galloway a claqué trois coups sûrs, dont son premier circuit en carrière.

Les Nationals ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs face aux Marlins.

Gio Gonzalez (7-10) a accordé huit points et 10 coups sûrs en quatre manches et deux tiers. À ses 13 derniers départs, Gonzalez présente un dossier de 1-8 avec une moyenne de 7,07.

Brewers 2 Cardinals 1

Mike Moustakas a cogné un double de deux points et Jhoulys Chacin a vaincu les Cardinals de St. Louis pour une première fois en carrière dans un gain de 2-1 des Brewers de Milwaukee.

Les Brewers ont mis fin à une série de trois revers et se sont approchés à un match des Cardinals et du deuxième laissez-passer pour le match du quatrième as dans la Ligue nationale. Les Cardinals ont encaissé seulement un deuxième revers en 12 sorties.

Avant la rencontre, Chacin (13-4) présentait un dossier de 0-7 avec une moyenne de 6,90 en neuf sorties en carrière face aux Cardinals. Cette fois, il les a blanchis pendant six manches et les Brewers ont évité le balayage dans la série de trois rencontres.

Chacin a inscrit la victoire à ses trois derniers départs et a accordé seulement trois points à ses 19 dernières manches de travail. Les Brewers ont un dossier de 19-8 cette saison quand il est le lanceur partant.

Josh Hader a fermé les livres en neuvième et a récolté un 10e sauvetage en 13 occasions avec les Brewers cette saison.

John Gant (5-5) a concédé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Patrick Wisdom a cogné un premier circuit en carrière dans les Majeures en huitième manche pour les Cardinals.

Cubs 0 Pirates 2

Adam Frazier a mis un terme au débat en 11e manche en cognant un circuit et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Cubs de Chicago 2-0 afin de partager les honneurs dans cette série de quatre matchs.

Josh Harrison s’est fait retirer après avoir frappé un roulant et Adeiny Hechavarria s’est fait retirer sur des prises avant que Frazier réussisse à envoyer la balle de Brandon Kintzler (1-3) au champ droit. Il s’agissait de la cinquième longue balle de Frazier cette saison.

Les Cubs ont obtenu une belle occasion de se porter à la marque face à Richard Rodriguez (3-2) en début de 11e manche, mais n’ont pas été en mesure de capitaliser. Addison Russell s’est fait retirer par le receveur Elias Diaz et Albert Almora fils a été retiré au bâton avec les buts remplis.

Les meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale ont inscrit qu’un seul point à tous les matchs de la série, mais ont tout de même réussi à mettre la main sur deux victoires en raison des bonnes performances de Cole Hamels et de Jon Lester au monticule.