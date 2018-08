NEW YORK — J.A. Happ est demeuré invaincu dans l’uniforme des Yankees de New York en muselant ses anciens coéquipiers torontois, et Greg Bird l’a aidé à conserver sa fiche immaculée en cognant un grand chelem en première manche, dimanche, dans une victoire de 10-2 de la formation new-yorkaise sur les Blue Jays de Toronto.

Les Yankees ont complété un balayage de la série de trois matchs, mais ont perdu les services de leur joueur d’arrêt-court Didi Gregorius. Grigorius s’est blessé au talon lorsqu’il est entré en contact avec le joueur de premier but des Blue Jays Kendrys Morales. Il a été transporté à l’hôpital afin de subir des tests.

La recrue Miguel Andujar a récolté deux points produits et a aidé Ronald Torreyes, qui a remplacé Gregorius, et a cogné trois coups sûrs.

Happ (14-6) affrontait les Blue Jays pour la première fois depuis qu’il a été échangé aux Yankees le 26 juillet. Le lanceur de 35 ans a remporté ses quatre premiers départs dans l’uniforme new-yorkais.

Happ a alloué deux points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers, retirant huit frappeurs sur des tirs. Randal Grichuck a cogné un circuit en solo en première.

Les six premiers frappeurs des Yankees ont atteint les sentiers face à Ryan Borucki (2-3). Aaron Hicks et Giancarlo Stanton ont obtenu des buts sur balles et Andujar a nivelé la marque en frappant un simple.

Avec Aaron Judge et Gary Sanchez sur la touche, les Yankees ont perdu les services de Gregorius. Il est demeuré dans le match durant un moment, avant de retraiter au vestiaire.

Gleyber Torres a par la suite frappé un simple et Bird a frappé un grand chelem au champ droit. Borucki a retiré les deux derniers frappeurs avant d’être remplacé.

Happ a alloué un circuit à Morales en sixième.

Les Yankees ont inscrit quatre points supplémentaires en sixième et le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été expulsé de la rencontre après avoir contesté une décision prise au premier coussin.