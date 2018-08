ENDICOTT, N.Y. — Bart Bryant a réalisé un oiselet de 25 pieds au 18e trou, dimanche, afin de s’emparer du titre de l’Omnium Dick’s Sporting Goods pour la deuxième fois en six ans.

Bryant a détrôné Michael Bradley au sommet du classement et a pris un coup d’avance grâce à une carte de 65 (moins-7).

Bradley, meneur du second tour, a commis un boguey au 15e trou — une normale-4 — et a conclu la ronde finale avec un pointage de 68.

Vainqueur du tournoi en 2013, au club de golf En-Joie, Bryant a réalisé six oiselets dans une séquence de neuf trous, du troisième au 11e trou, et a réalisé des normales durant six trous d’affilée, avant de conclure le tournoi avec un oiselet au 18e.

Bryant a terminé avec un pointage cumulatif de moins-16. Le seul titre remporté par gagnant de trois titres du circuit de la PGA au sein du circuit des 50 ans et plus était celui à En-Joie, le site du tournoi de 1972 à 2005.

Tom Gillis (67) et Marco Dawson (68) se sont hissés au troisième rang grâce à un score de moins-13, un coup devant Paul Goydos (65), Kenny Perry (67) et Mark Calcavecchia (67).

Rod Spittle (67), de St. Catharines, en Ontario, a grimpé de sept échelons au classement et a conclu dans un groupe à égalité au 10e rang. Son compatriote Stephen Ames, de Calgary, a terminé au 37e rang, en vertu d’une ronde finale de 71.