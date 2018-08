VICTORIAVILLE, Qc — L’Ontarien Brendan Leonard a remis une dernière carte de 66 pour sortir victorieux d’une lutte à dix en conclusion de la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins, dimanche, au club de golf Victoriaville.

Meneur au Classement Coors Light, Leonard a conclu les quatre journées de cet événement international du Circuit Canada Pro Tour avec un pointage combiné de 266, soit 22 coups sous la normale et un coup de moins que la marque absolue de la Coupe Canada.

Leonard a signé sa deuxième victoire en deux ans avec une avance de trois coups devant le Québécois Yohann Benson, l’Américain Jason Threscher et l’Ontarien Brett Kennedy. Ce dernier était nez à nez avec Leonard jusqu’à ce qu’il commette un triple boguey au 17e trou.

En 2017, Leonard avait remporté la Classique Bérard Tremblay avant de terminer deuxième à ce même tournoi cette saison.

«C’est de loin ma victoire la plus importante de ma carrière et aussi le plus gros chèque de ma vie, a dit Leonard, plus riche de 30 000$. Après un premier neuf en dents de scie, tout est tombé en place après mon oiselet au 10e trou.»

Leonard a par la suite réussi un aigle au 13e trou et des oiselets aux 16e et 17e.

À l’automne, Leonard à l’intention de participer à la qualification du Circuit européen.

Après s’être contenté de la normale en première moitié de parcours, Benson y est allé de six oiselets sur le neuf de retour, dont quatre de suite entre le 11e et le 14e trou et deux autres aux 16e et 17e fanions.

Benson a obtenu de Hubbard un congé de deux semaines afin de venir participer à la Coupe Canada et à l’Omnium du Québec Canam qui se déroulera cette semaine du côté de Saint-Georges, en Beauce.

Les Québécois Max Gilbert et Raoul Ménard terminent en quadruple égalité au 8e échelon à moins-17.

Ménard a été victime d’une pénalité de deux coups au troisième trou pour avoir soulevé sa balle après l’avoir placée au sol.

Max Gilbert se réjouissait de sa prestation à quelques jours de participer à l’Omnium du Québec Canam à son club d’attache à Saint-Georges.

«Le fait de jouer devant une bonne foule ici est une excellente préparation en vue du prochain tournoi chez nous devant mes parents et mes amis, a dit Gilbert. Au Circuit Mackenzie Tour PGA Canada, les gens ne se déplacent pas pour voir jouer Max Gilbert.»

Le champion de 2017, Beon Yeong Lee, a terminé à égalité au 13e rang, tandis Vincent Blanchette et Sonny Michaud sont du groupe de neuf golfeurs ex æquo en 16e position.

En quatre jours, les spectateurs ont été témoins d’un trou d’un coup (Mathieu Blouin), 96 aigles et 1784 oiselets.

Remise au meilleur golfeur de statut amateur, la coupe Subway est allée à Francis Rouillier, de Plessisville, après avoir été le seul amateur à résister au couperet après les deux premières rondes. Rouillier a joué la normale pour les quatre jours.