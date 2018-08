EAGAN, Minn. — Les Vikings du Minnesota ont libéré le botteur de précisions Kai Forbath, lundi, confiant ainsi cette charge à la recrue Daniel Carlson.

Ce dernier a été choisi en cinquième ronde en avril, après avoir brillé avec Auburn.

Forbath a eu la chance de réussir deux placements en match préparatoire samedi, contre Jacksonville. Une tentative a échoué, le ballon frappant un poteau.

En 25 matches avec le Minnesota, Forbath a réussi 50 bottés en 57 occasions. Pour les convertis, son rendement a été de 48 en 56.

L’athlète de 30 ans a bien fait suite au départ de Blair Walsh, à mi-chemin de la saison 2016, sans toutefois être assez convaincant pour gagner pleinement la confiance de l’équipe.

Les Vikings veulent des bottés d’engagement plus longs et de la constance au niveau des placements et des convertis. Le pied le plus puissant est celui de Carlson, dont le gabarit est six pieds quatre et 223 livres.

Forbath en était à son troisième club dans la NFL, après Washington et La Nouvelle-Orléans.

Il reste deux matches préparatoires aux Vikings: vendredi contre Seattle, puis le 30 août au Tennessee. Leur saison régulière débutera le 9 septembre au U.S. Bank Stadium, face aux 49ers de San Francisco.