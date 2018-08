PITTSBURGH — Bryse Wilson a offert cinq manches de qualité au monticule, devenant au passage le troisième lanceur âgé de 20 ans à obtenir un départ dans les Ligues majeures dans l’uniforme des Braves d’Atlanta cette saison, et les Pirates de Pittsburgh se sont inclinés 1-0 devant lui lundi soir.

Wilson a accordé trois coups sûrs, trois buts sur balles et retiré cinq frappeurs sur des prises pour les Braves, qui ont porté leur avance en tête de la section Est de la Ligue nationale à un match devant les Phillies de Philadelphie.

Les Braves, qui ont ainsi mis un terme à une série de quatre revers, ont promu le droitier du club-école AAA de Gwinnett avant la rencontre afin d’offrir une journée de repos supplémentaire à leurs partants réguliers.

Les Royals de Kansas City de 1965 furent la dernière équipe à avoir offert des départs à trois joueurs âgés de moins de 21 ans au cours de la même saison, alors qu’ils avaient envoyé le légendaire Catfish Hunter, Don Buschhorn et Ron Tompkins sur la butte.

Cinq releveurs ont complété le travail de Wilson. Dan Winkler a lancé en neuvième et signé son deuxième sauvetage.

Reds 2 Brewers 5

Travis Shaw a donné les devants aux Brewers avec un circuit de deux points en sixième et Milwaukee a filé vers la victoire face aux Reds de Cincinnati, 5-2.

Shaw a porté le score à 3-2 avec son 25e circuit de la saison, après un simple de Jesus Aguilar.

Christian Yelich a aussi cogné un circuit pour les vainqueurs, atteignant le cap des 20 longues balles cette saison.

Aguilar a frappé trois simples, tandis que Lorenzo Cain a fourni deux simples et un but volé.

Chase Anderson (8-7) a permis deux points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles.

Jeremy Jeffress a obtenu un cinquième sauvetage.

Eugenio Suarez et Phillip Ervin ont signé des coups de quatre buts pour les Reds. Suarez domine la Nationale avec 92 points produits.

Homer Bailey (1-11) a accordé trois points et huit coups sûrs en six manches.