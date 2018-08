BOSTON — Greg Allen a frappé un circuit dans la droite qui a brisé l’égalité après que l’artilleur Rick Porcello ait été atteint au torse par une flèche, mais les Indians de Cleveland sont venus à bout des Red Sox de Boston 5-4 lundi soir pour permettre à l’as Corey Kluber de se hisser en tête des Ligues majeures au chapitre des victoires cette saison.

Kluber (16-6) a lancé jusqu’en septième manche et a rejoint l’as des Nationals de Washington Max Scherzer ainsi que celui des Yankees de New York Luis Severino en tête de la colonne pour le nombre de victoires dans le Baseball majeur.

Michael Brantley et Melky Cabrera ont aussi frappé la longue balle pour les Indians, qui ont porté leur fiche à 14-4 en août et resserré leur emprise sur le premier rang de la section centrale de la Ligue américaine.

Xander Bogaerts a cogné un simple de deux points tôt dans la rencontre ainsi qu’un simple d’un point en neuvième pour les Red Sox, meneurs dans l’Est de l’Américaine. Ian Kinsler a frappé un ballon de routine alors que deux coureurs se trouvaient sur les sentiers, et les Red Sox ont encaissé une cinquième défaite seulement à leurs 22 derniers affrontements.

Dans un duel entre les deux derniers lauréats du trophée Cy Young dans la Ligue américaine, c’était 3-3 en septième manche. Porcello (15-6) a retiré les deux premiers frappeurs à l’affronter. Yan Gomes a enchaîné avec une flèche qui a atteint Porcello près de l’estomac, mais l’artilleur des Red Sox a récupéré la balle près du monticule et lancé au deuxième coussin pour le retrait, avant de s’agenouiller, en douleur.

Porcello a été rejoint par le thérapeute de l’équipe, a effectué quelques lancers d’échauffement et rapidement repris le travail. Deux lancers plus tard, Allen a expédié la balle dans l’enclos des releveurs des Indians pour son deuxième circuit de la saison.

Kluber (16-6) a concédé trois points, neuf coups sûrs et un but sur balles, en plus d’avoir retiré six frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail. Cody Allen a obtenu les trois derniers retraits et signé son 25e sauvetage de la campagne.