NEW YORK — Roger Federer et Novak Djokovic, champion de Wimbledon, seront les têtes d’affiche de l’équipe européenne pour la coupe Laver le mois prochain.

Les formations en vue de ce tournoi amical à Chicago ont été dévoilées, mardi. Une équipe de six joueurs européens affrontera une équipe de joueurs du reste du monde pour une deuxième année du 21 au 23 septembre.

L’Allemand Alexander Zverev, le Bulgare Grigor Dimitrov, le Belge David Goffin et le Britannique Kyle Edmund se joindront à Federer et Djokovic. Seul Edmund ne figure pas parmi les 10 meilleurs joueurs au monde.

Les Argentins Juan Martin del Potro et Diego Schwartzman représenteront l’équipe du reste du monde en compagnie des Américains John Isner et Jack Sock, du Sud-Africain Kevin Anderson, vice-champion de Wimbledon et de l’Australien Nick Kyrgios.

L’Europe a remporté l’événement inaugural l’année dernière. John McEnroe et Bjorn Borg sont de retour comme entraîneurs.