WASHINGTON — Les Nationals de Washington ont échangé le deuxième-but Daniel Murphy aux Cubs de Chicago et le premier-but Matt Adams aux Cardinals de St. Louis, indiquant clairement à leurs partisans qu’ils ont lancé la serviette sur cette décevante campagne.

Troisièmes dans l’Est de la Nationale, les Nationals ont annoncé ces transactions mardi, avant le début de leur série de trois rencontres contre les Phillies de Philadelphie, qui sont cinq matchs devant eux au classement.

Malgré une formation comptant sur le partant Max Scherzer et Bryce Harper, les Nats ont amorcé la journée avec une fiche déficitaire de 62-63, à 7,5 matchs des Braves d’Atlanta.

L’équipe a congédié le gérant Dusty Baker après les dernières séries éliminatoires, même si elle venait de remporter deux titres consécutifs de section. Elle l’a remplacé par le gérant recrue Dave Martinez.

Ces transactions surviennent trois semaines après la date limite des transactions sans passer par la ballottage du 31 juillet. Les Nats n’obtiennent d’ailleurs pas grand-chose en retour.

Pour Murphy, les Cubs ont cédé le joueur d’avant-champ de niveau A Andruw Monasterio et un joueur à être nommé plus tard ou une somme non divulguée. Pour Adams, les Cards n’ont versé que 50 000 $ US aux Nationals.