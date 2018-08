EAST RUTHERFORD, N.J. — L’ex-ailier espacé des Giants de New York Victor Cruz a annoncé sa retraite.

En confirmant l’information mardi, le vétéran âgé de 31 ans a déclaré qu’il prévoit se joindre à la chaîne ESPN à titre d’analyste de la NFL. Cruz sera en ondes dès mercredi, et il participera à de nombreuses émissions de la chaîne.

Cruz a disputé sept saisons dans la NFL et a notamment été sélectionné pour participer au Pro Bowl en 2012. Il s’est joint aux Giants en 2010 à titre de joueur autonome non repêché, provenant de l’Université du Massachusetts. Il a atteint le plateau des 1000 verges de gains et capté une passe de touché dans la victoire des Giants contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl en février 2012.

Cruz a réussi 303 attrapés pour 4549 verges de gains et 25 majeurs, réalisant au passage un jeu record de 99 verges en décembre 2011. Il avait accepté une offre des Bears de Chicago en 2017 avant d’être retranché à l’aube de la campagne.

Le quart des Giants Eli Manning a mentionné que Cruz avait eu une carrière époustouflante.

Cruz est devenu un joueur étoile après avoir capté trois passes de touché dans un match préparatoire contre les Jets de New York en 2010. C’était devenu une histoire spéciale puisqu’il avait grandi à Paterson, dans l’État du New Jersey, à moins de 30 minutes de voiture du stade des Giants. Il s’est ensuite taillé une place dans l’équipe, mais a raté la saison en raison d’une blessure.

Il est véritablement devenu un joueur étoile la saison suivante.