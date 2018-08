NASHVILLE — Les Titans du Tennessee font de leur mieux pour garder leur noyau de joueurs, et leur ailier espacé Rishard Matthews est le dernier à bénéficier d’une prolongation de contrat.

L’équipe a confirmé mardi qu’elle prolongeait l’entente de Matthews jusqu’à la fin de la campagne 2019, une décision surprenante compte tenu du fait que le vétéran a raté les entraînements estivaux et qu’il n’était pas physiquement prêt à sauter sur le terrain pendant le calendrier préparatoire.

Matthews avait accepté l’offre des Titans en mars 2016, après avoir passé ses quatre premières saisons avec les Dolphins de Miami. Il connaît ses meilleurs moments depuis qu’il évolue au Tennessee.

Depuis 2016, il a réussi 118 attrapés pour 1740 verges de gains et 13 touchés pour les Titans, et il se classe au neuvième rang de la NFL chez les ailiers espacés qui ont capté au moins 100 passes avec une moyenne de 14,7 verges de gains par attrapé.

En carrière, il a réalisé 225 attrapés pour 3136 verges de gains et 21 majeurs. Matthews allait entamer la dernière année de son contrat et doit empocher 5 millions $US en 2018.