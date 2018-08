PARK, N.J. — Les Jets de New York ont mis la main sur le botteur des Seahawks de Seattle Jason Myers au ballottage, mardi.

Afin de libérer de l’espace au sein de la formation, les Jets ont quant à eux soumis au ballottage le receveur éloigné Jonah Trinnaman.

Les Seahawks se sont départis de Myers lundi, après que Sebastian Janikowski eut gagné le poste de botteur partant de l’équipe.

Les Jets ont présentement trois botteurs dans leur alignement. Taylor Bertolet s’est acquitté de toutes les tâches dans les deux premiers matchs préparatoires, puisque Cairo Santos, un joueur autonome, se remet toujours d’une blessure à l’aine subie la saison dernière.

Myers s’était entendu avec les Jaguars de Jacksonville en 2015 en tant que joueur autonome non repêché. Il a converti 64 de ses 79 tentatives de placement, dont 10 de 50 verges et plus.

Trinnaman a signé un contrat avec les Jets à titre d’agent libre recrue en mai dernier. Il a disputé le tout premier match préparatoire à New York, mais n’était pas de la formation la semaine dernière à Washington.