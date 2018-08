MONTRÉAL — Johnny Manziel n’a toujours pas pris part à l’entraînement des Alouettes de Montréal, mercredi, malgré les souhaits exprimés la veille par l’entraîneur-chef du club, Mike Sherman.

Le quart-arrière, ennuyé par une commotion cérébrale à la suite du choc à la tête encaissé dans la défaite de 24-17 aux mains du Rouge et Noir d’Ottawa il y a deux semaines, s’est entraîné en solitaire, à l’intérieur du Stade olympique, pendant que ses coéquipiers ont foulé le terrain extérieur du complexe.

Sherman a affirmé que l’état de santé de Manziel progressait, sans toutefois pouvoir quantifier ces progrès. L’entraîneur a répété ne pas être médecin et faire avec ce que l’équipe médicale du club lui donne comme information. Il a du même souffle ajouté que lorsqu’un joueur n’est pas disponible, alors il passe au suivant sur sa liste.

Il était aussi impossible pour Sherman de dire quels symptômes de commotion cérébrale ennuyaient son quart-arrière.

Antonio Pipkin prenait toujours les répétitions au sein de la première unité à l’attaque, et c’est lui qui amorcera le match de vendredi face aux Argonauts de Toronto. Il sera secondé de Matthew Schiltz et d’Austin Apodaca.

Sherman avait par contre de bonnes nouvelles dans le cas de Stefan Logan. Après John Bowman la veille, c’était au tour du demi-offensif et spécialiste des retours de bottés d’être de retour à l’entraînement.

Logan était absent depuis le 6 juillet, soit depuis qu’il a subi une blessure à la cheville droite dans la défaite de 28-18 subie aux mains du Rouge et Noir. À le voir survoler le terrain pendant les différents exercices auxquels il a participé, on peut affirmer qu’il n’est plus ennuyé par cette blessure.

Comme son nom avait été inscrit sur la liste des blessés pour six matchs, il n’est toutefois pas admissible à effectuer un retour au jeu avant la semaine prochaine.