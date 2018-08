NEW HAVEN, Conn. — Ekaterina Makarova a battu Magdalena Rybarikova 2-6, 6-3 et 6-3 à New Haven, mercredi, atteignant ainsi un quart de finale pour la première fois cette saison.

La Russe a écarté la Slovaque en deux heures et 13 minutes.

Makarova a eu le dessus 3-2 pour les bris. Le dernier a été signé à zéro et lui a valu le match.

Sa prochaine rivale sera Julia Goerges, cinquième tête de série. Makarova, 49e raquette au monde, a une fiche de 2-0 contre l’Allemande.

Les matches suivants restent à l’horaire mercredi: Aryna Sabalenka face à la championne en titre, Daria Gavrilova, Anett Kontaveit face à Monica Puig, puis Zarina Diyas contre Petra Kvitova.