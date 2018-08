SAINT-GEORGES, Qc — La PGA s’invite à Circuit Canada Pro Tour et particulièrement à Saint-Georges, en Beauce, à l’occasion de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins, du 23 au 26 août, au club de golf de l’endroit.

David Morland IV, un ancien du circuit majeur de golf, et maintenant un membre régulier de Circuit Canada Pro Tour, verra un autre professionnel, James Driscoll, ayant évolué pendant quelques saisons sur le Circuit PGA TOUR, se joindre à lui pour le tournoi doté d’une bourse totale de 100 000 $.

Si ces deux golfeurs ont fait partie du grand cirque de la PGA, n’en reste pas moins que plusieurs aspirants, que ce soit ceux jouant ou ayant joué sur le Circuit Web.com, le MacKenzie Tour – PGA TOUR Canada, le PGA TOUR Latinoamerica et le Circuit Great Lakes Tour, pour ne nommer que ceux-ci, seront sur les rangs pour l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins en collaboration avec Garaga, Boa Franc – Mirage et la Ville de Saint-Georges.

James Driscoll, de Boston, est âgé de 40 ans et est un gradué de l’Université de Virginie où il a été élu trois années sur l’équipe d’étoiles universitaires à la grandeur des États-Unis. Il est passé chez les rangs professionnels en 2001 après avoir terminé l’année précédente au deuxième rang du Championnat amateur des États-Unis. D’ailleurs, cette performance lui avait valu une invitation, comme amateur, au prestigieux Tournoi des Maîtres où il avait raté le couperet par deux petits coups.

Le golfeur américain a participé à 122 tournois de la PGA et au cours de sa carrière, il a cumulé des gains de plus de 6 000 000 $. Il a d’abord évolué sur le Circuit Canadian TOUR en 2002 et, jouissant d’une exemption d’un commanditaire, il a pris part à son premier tournoi du Web.com, le Greater Richmond Open, où il a terminé au sixième rang.

Son parcours s’est poursuivi pendant deux ans avec le Web.com puis il a gradué au sein de la PGA en 2005. Pendant quelques années il a fait la navette entre les deux circuits.

En 2018, il a pris part à un seul tournoi du Circuit Web.com mais il n’a malheureusement pas pu éviter le couperet. Une statistique digne de mention pour James Driscoll, lors de l’Omnium de golf Nashville au profit de la Fondation Snedeker du Circuit Web.com, est la distance de ses coups de départ alors qu’il a réussi une moyenne de 330 verges.

Driscoll ne sera toutefois pas en vacances dans la Beauce puisqu’un contingent très relevé lui rendra la vie plus difficile si l’on se fie aux performances enregistrées la semaine dernière à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins présentée par Groupe Plombaction sur les allées du club de golf Victoriaville. Pour donner une idée, il fallait obtenir un pointage de quatre sous la normale et mieux pour accéder aux rondes du weekend.

La bonne nouvelle pour les spectateurs, c’est que la très grande majorité de ces joueurs seront de la partie à Saint-Georges.

À commencer par le nouveau détenteur de la Coupe Canada, l’Ontarien Brendan Leonard, qui a cumulé un total de 266 (-22), pour toucher la première bourse de 30 000 $.

On retrouve 12 joueurs à six coups du vainqueur, y compris le champion en titre de l’Omnium du Québec Canam, Marc-Étienne Bussières (Longchamp) avec un parcours global de 272, retranchant ainsi 12 coups à la normale.

Il faudra surveiller également le favori local, Max Gilbert qui a terminé à égalité au huitième rang à Victoriaville, tout comme Raoul Ménard (Ange-Gardien). Yohann Benson, un Québécois qui demeure maintenant en Floride et qui travaille comme cadet de Mark Hubbard sur le circuit Web.com, a pris le deuxième rang de la Coupe Canada en disputant quatre rondes sous les 70 pour un total de 269, 19 coups sous la normale, à égalité avec l’Américain Jason Tresher.

Parmi les gros noms qui n’ont pu éviter le couperet mais qui sont très susceptibles de rebondir à Saint-Georges, on note entre autres les Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), Chris Malec (Webster, NY), Vaita Guillaume (Papeete, Tahiti), David Morland IV (Innisfil, ON) et Andrew Ledger (Toronto, ON).

Le tournoi commencera jeudi, avec les premiers départs à 7h15.