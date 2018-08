SEATTLE — Martin Maldonado et Tyler White ont tous les deux frappé un circuit et placé trois balles en lieu sûr, aidant les Astros de Houston à vaincre les Mariners de Seattle 10-7, mercredi.

Maldonado a produit trois points alors que White en a produit deux. Les Astros menaient 9-1 avant que les Mariners montrent des dents, inscrivant un point en cinquième manche et cinq autres en sixième.

Charlie Morton (13-3) a signé la victoire même s’il a alloué six points. Il a quitté la rencontre en sixième manche alors qu’aucun adversaire n’avait été retiré.

Roberto Osuna s’est occupé de la neuvième manche et il a enregistré un 10e sauvetage cette saison et un premier en tant que joueur des Astros. Le stoppeur a été acquis des Blue Jays de Toronto le mois passé et il s’est joint aux Astros après avoir purgé une suspension de 75 matchs pour avoir violé la politique de violence conjugale du Baseball majeur.

Marco Gonzales (12-9) lançait après huit jours de repos, mais il a accordé huit points et 11 coups sûrs en trois manches. Gonzales a concédé 23 points mérités et 38 coups sûrs à ses 20 dernières manches, étalées sur quatre départs.

Les Astros ont pris les devants 2-0 en première manche à la suite d’un triple de White et un mauvais lancer de Gonzales.

La grosse manche des Astros est survenue en quatrième, quand ils ont envoyé pas moins de 10 joueurs au marbre. Cinq d’entre eux sont venus marquer et les visiteurs ont pris les devants 8-1.

Gonzales a donné six coups sûrs consécutifs pour amorcer la quatrième manche avant d’être remplacé par le releveur Nick Rumbelow. Le circuit de Maldonado a eu lieu une manche plus tard et celui de White est survenu en neuvième.

Les Athletics d’Oakland ont perdu 4-2 contre les Rangers du Texas, plus tôt mercredi, ce qui veut dire que les Astros détiennent une avance d’un match au sommet de la section Ouest de l’Américaine.

Nelson Cruz et Mitch Haniger ont tous les deux réussi un coup de quatre buts pour les Mariners. Cruz a claqué sa 31e longue balle de la campagne, en quatrième manche, alors que Haniger a cogné son 20e circuit cette saison, en sixième.