NEW YORK — Le duel entre Tiger Woods et Phil Mickelson est maintenant officiel.

L’entreprise ‘WarnerMedia’ a indiqué qu’elle avait acquis les droits d’un événement télévisuel payant qui s’appellera ‘Le Match’. Ce sera une compétition de 18 trous entre Woods et Mickelson qui se déroulera pendant le week-end de l’Action de grâce américaine à Shadow Creek, à Las Vegas. Le vainqueur empochera 9 millions $US.

Le coût de cet événement à la carte sera dévoilé sous peu.

Woods a confirmé la tenue de cet événement par l’entremise de son compte Twitter officiel, mettant la table pour une joute verbale avec Mickelson, qui s’est créé un compte Twitter mercredi.

Woods et Mickelson effectueront aussi des paris pendant le duel, notamment pour le plus long coup de départ et le coup d’approche le plus près du fanion.