TORONTO — L’une des meilleures joueuses de l’histoire du hockey a accepté un poste de direction chez les Maple Leafs de Toronto.

L’ex-joueuse étoile d’Équipe Canada Hayley Wickenheiser sera l’adjointe au directeur du développement des joueurs de l’organisation torontoise.

Wickenheiser a participé au camp de développement des Leafs à titre d’entraîneuse invitée en juin.

La Canadienne âgée de 40 ans originaire de Shaunavon, en Saskatchewan, a procuré quatre médailles d’or olympiques au pays. Elle a accroché ses patins en 2017, terminant sa carrière en tête de la colonne des marqueuses d’Équipe Canada.

Les Leafs ont aussi annoncé que Scott Pellerin a obtenu une promotion et qu’il sera maintenant le directeur senior responsable du développement des joueurs, tandis que le Québécois Stéphane Robidas sera le directeur du développement des joueurs.

Noelle Needham et Victor Carneiro ont aussi été embauchés à titre de recruteurs au niveau amateur.

