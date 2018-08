Michael Woods dévalait une pente lors de la deuxième étape du Tour de l’Utah quand il a pris un virage et touché du sable.

Sa roue avant a perdu de l’adhérence et le cycliste canadien, qui roulait à plus de 50 km/h, a chuté.

«Ça n’a pas fait mal, car il n’y a pas eu d’impact. J’ai seulement glissé, a expliqué Woods. Mais en glissant, j’y ai laissé beaucoup de peau.

Nous étions le 7 août. Woods, qui roule pour EF Education Firts-Drapac, s’est relevé avant de terminer neuvième au total de la course de sept jours et 880 km. Malgré une blessure infectée à la jambe.

Le cycliste de 31 ans d’Ottawa est maintenant prêt à s’attaquer à la Vuelta. Le Tour d’Espagne, une éreintante épreuve de 3271 km disputée sur trois semaines, se mettra en branle samedi, à Malaga, par un contre-la-montre individuel de huit km.

Le Saguenéen Antoine Duchesne, 26 ans, est aussi de la compétition. À titre de champion canadien, il portera une feuille d’érable sur son uniforme de l’écurie Groupama–FDJ.

Woods a attiré l’attention l’année dernière en terminant septième au classement général à sa première participation au grand tour. Cet accident en Utah a brièvement diminué son enthousiasme en vue de la course de cette année, mais il dit maintenant être dans de meilleures dispositions.

Cette saison, il a pris la deuxième place de la prestigieuse Liège-Bastogne-Liège, en plus de terminer 19e du Giro.

Son équipe épaulera le Colombien Rigoberto Uran pour ce dernier grand tour de la saison. Deuxième du Tour de France en 2017, Uran se dit «hyper motivé» pour la Vuelta, lui qui a été victime d’une chute pendant le Tour de France.

«Nous serons tous là pour lui», a affirmé le Canadien.

Woods utilisera quant à lui la compétition comme préparation en vue des Championnats du monde, qui auront lieu 10 jours après la Vuelta.

La 73e édition du Tour d’Espagne sera disputée par 176 cyclistes de 22 équipes. Parmi les précédents gagnants, on compte Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Fabio Aru (2015) et Nairo Quintana (2016). Le champion en titre, Chris Froome, et le vainqueur du dernier Tour de France, Geraint Thomas — tous deux de l’écurie Sky —, ont fait l’impasse sur l’événement afin de participer au Tour de Grande-Bretagne.

L’Italien Nibali, deuxième l’an dernier, portera le dossard no 1.