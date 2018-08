NEW YORK — Serena et Venus Williams pourraient s’affronter le plus tôt dans un tournoi du Grand Chelem en 20 ans, alors qu’un affrontement dès le troisième tour est possible à la suite du tirage au sort en vue des Internationaux des États-Unis.

Si les soeurs s’affrontent à ce stade du tournoi, la gagnante pourrait bien se retrouver face à la favorite, Simona Halep.

Il s’agit assurément de la portion de tableau la plus intrigante du tournoi, autant chez les hommes que les dames.

Serena effectue un retour à Flushing Meadows après avoir raté la dernière édition du tournoi. Elle a donné naissance à sa fille le 1er septembre dernier.

L’Américaine de 36 ans a remporté six de ses 23 titres en Grand Chelem sur la surface dure new-yorkaise. L’Association américaine de tennis (USTA) lui a attribué la 17e tête de série, neuf places de mieux que son classement actuel.

Venus, qui a mis la main sur cinq de ses sept titres en tournois majeurs à New York, est classée 16e. Elle a une adversaire de premier tour difficile en Svetlana Kuznetsova, championne 2004. La Russe a obtenu un laissez-passer pour le tournoi.

Serena jouera quant à elle son premier match face à la Polonaise Magda Linette, classée 60e.

Du côté masculin, le no 1 mondial et champion en titre Rafael Nadal lancera son tournoi contre David Ferrer, reprise de la finale tout espagnole des Internationaux de France 2013. Roger Federer, deuxième tête de série, affrontera quant à lui le Japonais Yoshihito Nishioka.

Federer pourrait retrouver la sixième tête de série, Novak Djokovic, en quarts de finale. Djokovic l’a battu il y a deux semaines en finale et il est considéré le favori du tournoi. Alexander Zverev, no 4, et Marin Cilic, no 7, sont également dans la portion de tableau du Suisse.

La portion de Nadal comprend Juan Martin del Potro, troisième tête de série et champion 2009, Andy Murray et Kevin Anderson, classé cinquième.