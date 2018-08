WASHINGTON — Aaron Nola a eu le dessus sur Max Scherzer dans un duel de partants étoiles, tandis qu’Odubel Herrera a produit tous les points du match à l’aide d’un circuit de deux points en septième, scellant une victoire de 2-0 des Phillies de Philadelphie aux dépens des Nationals de Washington.

Nola (15-3) a été brillant dans cet affrontement face au triple vainqueur du trophée Cy Young, n’allouant que cinq coups sûrs et un but sur balles. Il s’est sorti d’impasse avec son dernier lancer, retirant Bryce Harper sur trois prises avec des coureurs aux extrémités pour mettre fin à la huitième, son neuvième retrait au bâton de la rencontre.

Scherzer (16-6) a été presque aussi bon que son adversaire. Il n’a alloué que deux coups sûrs en sept manches en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises, augmentant son total à 244, un sommet dans les Majeures.

Il a tenu en échec les frappeurs des Phillies jusqu’en cinquième, quand Jorge Alfaro a obtenu le premier coup sûr des Phillies, qui aurait tout aussi bien pu être une erreur débitée à l’arrêt-court Trea Turner.

Le seul autre coup sûr des visiteurs est survenu en septième. Après que Maikel Franco eut soutiré un but sur balles avec un retrait, Herrera a frappé son 20e circuit de la campagne dans la droite.

Nola et Scherzer, premiers lanceurs à s’affronter avec plus de 150 manches lancées et une moyenne de points mérités inférieure à 2,25 depuis 1985, ont terminé la rencontre avec exactement la même m.p.m.: 2,13. Nola, Scherzer et le partant des Mets de New York Jacob deGrom sont considérés les trois principaux candidats à l’obtention du Cy Young dans la Nationale.

Pat Neshek a été parfait en neuvième pour son quatrième sauvetage.