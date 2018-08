BOSTON — David Price a blanchi les Indians de Cleveland pendant huit manches pour signer une cinquième victoire consécutive dans le gain de 7-0 des Red Sox de Boston, qui partagent ainsi les honneurs de cette série de quatre duels.

Après avoir perdu les deux premiers matchs, les Red Sox ont signé deux victoires en 20 heures pour porter leur fiche à 90-39, la meilleure du baseball.

Price (14-6) a permis trois coups sûrs aux meneurs de la Centrale de l’Américaine et aucun but sur balles. Il a atteint un frappeur en plus d’en retirer sept au bâton. Il a quitté le terrain sous les vivats de la foule. Depuis le match des étoiles, il n’a accordé que cinq points mérités en six départs.

Adam Plutko (4-4) a suivi le rythme imposé par Price jusqu’en cinquième, quand Sandy Leon a ouvert la demi-manche des locaux avec un double avant de passer au troisième sur le simple de Jackie Bradley. Un retrait plus tard, Plutko a accordé un but sur balles pour remplir les buts. La flèche de Blake Swihart au cham centre-droit a fait 2-0.

Les Red Sox ont ajouté quatre points — deux chacun — sur les doubles de Xander Bogaerts et Eduardo Nunez plus tard dans la même manche.

Tigers 7 White Sox 2

À Chicago, Matthew Boyd a lancé six manches sans accorder de point tandis que Ronny Rodriguez a frappé le premier coup sûr de sa carrière pour mener les Tigers de Detroit à une victoire de 7-2 aux dépens des White Sox.

Rodriguez a aussi produit un point à l’aide d’un double, tandis que Nicholas Castellanos et Mikie Mahtook ont frappé la longue balle face à James Shields (5-15). Les trois circuits des Tigers ont été frappés en solo, à la sixième. Jim Adduci a ajouté un double de deux points en septième.

Boyd (8-11) a permis six coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.