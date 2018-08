LOS ANGELES — De l’abri des Nationals de Washington, Matt Adams pouvait voir quelque chose de spécial à l’oeuvre chez les Cardinals de St. Louis.

De solides sorties au monticule et des coups sûrs opportuns ont replacé les Cards dans les conversations. Alors plus tôt cette semaine, Adams était comblé d’apprendre qu’ils l’avaient réclamé au ballottage.

St. Louis a repêché Adams en 2009, et il a porté l’uniforme de 2012 à 2017. Il retrouve un club aspirant aux séries éliminatoires, menaçant même les meneurs de la Centrale dans la Nationale, les Cubs de Chicago.

«Ils jouent constamment avec fougue et intensité, a dit Adams. C’est super de voir comment ils gèrent leurs affaires au quotidien.»

Les Cards sont une nouvelle équipe depuis le congédiement du gérant Mike Matheny, le 14 juillet.

À ce moment, ils avaient un dossier de 47-46, à sept matches et demi des Cubs. Ils viennent de balayer les Dodgers, gagnant ainsi une huitième série de suite.

Auteurs d’un dossier de 17-4 ce mois-ci, les Cardinals ne sont plus qu’à deux matches et demi de Chicago.

Ils mènent aussi dans la course au match sans lendemain, dans la Nationale.

Invaincus à leurs huit derniers matches à l’étranger, les Cardinaux entameront vendredi une série de trois matches à Denver.

Matheny a été remplacé par Mike Shildt, qui était l’instructeur sur le banc. Ce dernier a fait ses débuts dans l’organisation comme recruteur, avant d’ajouter les tâches d’instructeur dans les ligues mineures, à temps partiel.

«Shildt nous laisse jouer comme nous l’entendons, a confié le deuxième but Kolten Wong. C’est la clé. Il y a beaucoup de personnalités et de styles différents dans notre vestiaire. Il faut juste laisser les gars être eux-mêmes, et une chimie va finir par se créer.»

Adams pourrait jouer au premier coussin, face aux lanceurs droitiers, mais aussi au champ extérieur, le temps que Marcell Ozuna se rétablisse d’une blessure.

S’élançant du côté gauche, il peut aussi être une option comme frappeur suppléant. Il a connu quatre saisons de 15 circuits ou plus avec les Cards.

«Je ne veux pas briser la dynamique, je veux juste faire ma part et m’intégrer, a dit Adams. Je ne veux pas être celui qui essaie d’en faire trop.»

Aussi bien les jeunes que les plus vieux ont mis l’épaule à la roue, ces temps-ci.

Mercredi, les recrues Jack Flaherty, Dakota Hudson et Jordan Hicks ont limité les Dodgers à deux coups sûrs, à Los Angeles. La recrue Tyler O’Neill a nivelé le score avec un circuit, puis Paul DeJong a frappé une longue balle de deux points en neuvième.

Mardi, Yadier Molina a donné les devant aux siens avec un circuit de deux points.

Depuis la pause des étoiles, St. Louis domine la Nationale avec une moyenne de points accordés par match de 3,44.

«Les gars ont le talent et l’agressivité, a dit Shildt. Ils sont confiants et ils sont en mode attaque.»