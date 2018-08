SAINT-GEORGES, Qc — Champion en titre de l’Omnium du Québec Canam, Marc-Étienne Bussières a annoncé ses couleurs en remettant une première carte de 64, huit coups sous la normale, au club de golf St-Georges.

Peu de gens ont prédit une ronde aussi basse pour la première journée de compétition, surtout en raison des forts vents qui ont balayé le parcours.

«J’ai normalement une trajectoire de balle assez basse, a expliqué Bussières. J’ai bien géré les conditions de jeu et mon habileté à garder la balle aussi basse quand je joue dans le vent a été le point dominant de ma ronde.»

Bussières n’a commis qu’un seul bogey, au 13e, récupéré par un aigle au 16e, à normale 5.

«Je n’ai pas manqué beaucoup de coups, a indiqué le professionnel du club Longchamp. Et mon fer droit était très chaud. Chacun de mes roulés avait une chance de trouver le fond de la coupe.»

Son titre de champion 2017 l’a aidé à aborder l’édition actuelle.

«Je m’étais dit avant de commencer que j’allais être patient et c’est exactement ce que j’ai fait.»

L’Américain John Clare s’est approché de Bussières en disputant un neuf d’aller de 30, six coups sous la normale. Il était à sept sous le par en passant au 15e trou, mais un coup de pénalité l’a ramené à un pointage de moins-6 (66), qu’il a conservé pour le reste de la partie.

Clare devance Sonny Michaud (La Tempête) par un seul coup, tandis que l’on retrouve six joueurs à égalité au quatrième rang avec une ronde de 68, dont le Floridien Chris Wiatr, premier a rentrer au pavillon avec un tel pointage.

«Mon plan de match était d’être patient et de laisser les bonnes choses se produire. J’ai joué de façon conservatrice et ça a été payant. Au quatrième, j’ai réussi un aigle à la suite d’une frappe de 265 verges qui est tombée à dix pieds de la coupe. J’ai tiré avantage des normales cinq, en jouant quatre sous la normale pour ces trous. Ce n’était pas un parcours facile (jeudi) avant-midi.»

À 70 (moins-2), le favori local Max Gilbert est au plus fort de la course.

«Je n’ai pas super bien joué, a-t-il mentionné. J’ai changé mon fer droit court pour un avec un long manche. Je veux imiter Matt Kuchar. Une chose est certaine, ça me donne plus de stabilité sur mes coups roulés. Le vent était tourbillonnant. Je connais le terrain par coeur et quand je prends le départ au premier trou, je sais de quel côté il viendra sur le reste du parcours. (Jeudi), ça tourbillonnait beaucoup.»

Pour une première expérience au club de golf St-Georges, James Driscoll, qui a cumulé des gains de plus de 6 millions $ US sur le circuit de la PGA, n’était pas satisfait de son parcours de 69.

«Je frappais bien la balle, mais mes approches et mon jeu sur les verts ne m’ont pas satisfait, a-t-il raconté. Malgré tout je suis content de ma ronde, même si je n’ai pas joué beaucoup au cours des dernières années. J’étais complètement brûlé après tout ce temps sur la PGA et c’est seulement mon cinquième tournoi au cours de la dernière année.»

La deuxième ronde sera disputée vendredi.