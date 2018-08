SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique — L’écurie Force India demeurera en Formule 1 et sera rebaptisée à la suite du rachat réussi d’un consortium mené par le milliardaire canadien Lawrence Stroll.

La Fédération internationale automobile (FIA) a confirmé que l’équipe pouvait continuer à participer au championnat sous le nom Racing Point Force India. Ce changement de nom était nécessaire étant donné que l’écurie est considérée comme une nouvelle équipe.

Force India, installée en Angleterre, a été exclue du championnat cette année après avoir été placée en redressement judiciaire le mois dernier.

Un consortium d’investisseurs avec à sa tête Stroll — le père du jeune pilote Lance Stroll chez Williams — s’est manifesté pour sauver Force India et ses 400 employés en la retirant de la procédure de redressement judiciaire.

La vente de l’entreprise au nouveau consortium — connu sous le nom de Racing Point UK Limited — a été officialisée et l’équipe rebaptisée peut prendre part au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps ce week-end.

«Nous sommes très heureux de la résolution de la situation et que l’équipe continue à courir en Formule 1, a déclaré Chase Carey, président et directeur général de la F1. Il est également très satisfaisant que, en partenariat avec les investisseurs impliqués, nous ayons pu protéger le gagne-pain des centaines de personnes travaillant à l’usine de Silverstone.»

L’équipe rebaptisée perdra tous les points gagnés par Force India, sixième du championnat des constructeurs avec neuf courses à disputer à la saison, et repartira à zéro. Le Mexicain Sergio Perez et le Français Esteban Ocon conservent pour leur part leurs points.

Le mois dernier, Perez avait entamé une action en justice contre Force India pour assurer son avenir immédiat en F1. L’action de Perez a été appuyée par les créanciers, y compris le fournisseur de moteurs Mercedes.

Force India devrait plus de 10 millions de livres (16,76 millions $ CAN) à Mercedes et environ 3 millions de livres (5,3 millions $) à Perez.

À la suite de la prise de contrôle, Lawrence Stroll a déclaré: «Nous investirons dans de nouvelles ressources et apporterons une énergie nouvelle pour dynamiser le personnel.»

Cela pourrait aussi signifier la mise sous contrat de son fils de 19 ans.

Interrogé en conférence de presse jeudi s’il restait chez Williams, le jeune pilote est resté vague sur le sujet.

«En ce moment, je suis chez Williams, nous verrons ce qui se passera dans l’avenir et je souhaite le meilleur (à mon père) avec Force India, a-t-il déclaré. C’est définitivement un avenir très excitant pour lui.»