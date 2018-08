FLORHAM PARK, N.J. — Les Jets de New York ont accordé un contrat à l’ancien porteur de ballon des Chiefs de Kansas City Charcandrick West.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi, quelques heures avant un match préparatoire face aux Giants de New York.

West a été libéré par les Chiefs mercredi, après quatre campagnes avec l’équipe.

Les Jets ont maintenant sept porteurs de ballon sous contrat, incluant Bilal Powell, Isaiah Crowell, Elijah McGuire, Thomas Rawls, Trenton Cannon et George Atkinson III. Powell et Crowell devraient obtenir la majorité des portées cette saison.

West a été embauché par les Chiefs en 2014 comme joueur autonome non repêché. Il a accumulé 999 verges de gains et sept majeurs au sol pendant sa carrière, ainsi que 75 attrapés pour des gains de 552 verges et cinq touchés.