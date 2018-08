CHICAGO — La recrue David Bote a cogné un circuit victorieux en fin de 10e manche et les Cubs de Chicago ont défait les Reds de Cincinnati 3-2, vendredi, pour signer un troisième gain de suite.

Bote tirait de l’arrière 0-2 dans le compte lorsqu’il a expédié le tir de Raisel Iglesias dans les gradins du champ gauche. Il avait aussi donné la victoire au Cubs le 12 août, quand il a frappé un grand chelem en fin de neuvième manche contre les Nationals de Washington.

Iglesias (2-2) n’avait concédé aucun point à ses sept dernières apparitions. Jesse Chavez (4-2), le sixième releveur utilisé par les Cubs, a blanchi ses adversaires pendant une manche pour enregistrer la victoire.

Daniel Murphy a claqué une longue balle en huitième manche pour les Cubs, qui mènent la section Centrale de la Nationale, et Javier Baez a produit un point grâce à un simple en sixième.

À son premier départ en carrière dans les Majeures, le lanceur des Cubs Alec Mills a été d’office pendant cinq manches et deux tiers, n’allouant qu’un point, trois coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Les Reds, qui occupent le dernier rang de la section, ont gaspillé un bon départ de Matt Harvey. Le partant a accordé un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Harvey avait été réclamé au ballottage par les Brewers de Milwaukee, mais les Reds n’ont pas été en mesure d’en venir à une entente avec eux.