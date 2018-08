SAINT-GEORGES, Qc — Marc-Étienne Bussières a pris un abonnement au premier rang de l’Omnium du Québec Canam qui se tient au club de golf St-Georges.

Après deux rondes, il mène toujours le bal avec une priorité d’un seul coup devant l’Américain Jake Scott et le Canadien Michael Gligic.

Le professionnel du club Longchamp a retranché, vendredi, quatre autres coups à la normale pour un cumulatif de 132 (-12).

«J’ai commencé avec un oiselet au dixième trou car je commençais sur le neuf de retour, puis ce fut mollo ensuite. Aux trous 15, 16 et 17, mes roulés ont frôlé la coupe plutôt que d’y pénétrer. Au 18e, une petite erreur a résulté en un boguey.»

La suite des choses a complètement changé pour le champion en titre de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins.

«Je n’ai pas paniqué et j’ai bien géré psychologiquement le reste du parcours. Un bon coup de wedge (cocheur d’allée) au trou numéro un m’a permis d’enregistrer un oiselet et j’en ai enchaîné d’autres sur les trous 4, 5, 8 et 9. Ce qui m’a surtout plu, c’est que j’avais de courts roulés à effectuer. Ça veut dire que mes deuxièmes coups étaient précis. Il y a seulement au neuvième trou où j’ai pris deux roulés pour inscrire l’oiselet.»

Les conditions de jeu étaient vraiment avantageuses pour cette deuxième ronde. «C’était plus facile d’enregistrer de bons pointages aujourd’hui. Pour la troisième ronde, je vais me montrer plus agressif et je ne veux pas arrêter de faire des oiselets.»

Scott a joué du golf solide pour ramener une carte de 63, neuf coups sous la normale, et être le meneur au chalet pendant une bonne partie de la journée après deux rondes. Le joueur originaire de la région de Cleveland a enregistré un cumulatif de 133, onze sous le par.

«J’ai eu beaucoup de succès sur les verts, a-t-il commenté après sa ronde en avant-midi, j’ai réussi 10 oiselets et commis un seul boguey. J’avais frappé la balle aussi solidement lors de mon premier parcours, mais les roulés ne tombaient pas.

Scott a mentionné lors de la ronde pro-am qu’il allait favoriser un jeu plutôt conservateur et qu’il ne voulait pas prendre de risque inutile.

«Je m’en suis tenu à cette ligne de pensée et j’en ai récolté les dividendes. J’ai très bien négocié les normales trois et les normales quatre et j’ai réussi trois oiselets sur les normales cinq. Quand notre trio a pris le départ ce matin, il n’y avait pas de vent. Par contre, la rosée rendait le parcours un peu plus long pour les premiers trous.»

Un autre Québécois s’est illustré lors des deux premières rondes, soit Sonny Michaud (La Tempête) avec un cumulatif de 135, pour une cinquième place.

«Si on m’avait dit au début de la saison que je serais régulier avec des pointages autour de 67 ou 68, j’aurais été très content. Mais maintenant, j’en veux plus. J’ai hâte de sortir une ronde très basse. Aujourd’hui, mon parcours je l’ai optimisé à cent pour cent. Ce n’était pas facile car j’ai manqué quelques fois aux mauvais endroits. Je suis très content de voir où je me situe présentement au classement. J’ai joué avec Michael Gligic (vendredi) et je peux dire qu’il a enregistré une ronde facile de 65, pour un total de 133, à -11.»

La troisième ronde de l’Omnium du Québec Canam présentée par Desjardins commencera à 8h, avec des départs au 12 minutes.