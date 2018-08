WINSTON-SALEM, N.C. — Le Russe Daniil Medvedev a facilement vaincu le Japonais Taro Daniel 6-1, 6-1 pour atteindre la finale de l’Omnium de Winston-Salem, vendredi.

Âgé de 22 ans, Medvedev avait triomphé à Sydney en janvier pour obtenir un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP.

Dans l’autre demi-finale, l’Espagnol Pablo Carreno Busta, la deuxième tête de série, se mesurait à l’Américain Steve Johnson (no 8). Ce tournoi sert à se préparer en vue des Internationaux de tennis des États-Unis, qui s’amorceront lundi à Flushing Meadows.

En finale du double, le Néerlandais Jean-Julien Rojer et le Hongrois Horia Tecau (no 2) ont défendu leur titre avec succès en battant l’Américain Jamie Cerretani et l’Indien Leander Paes en deux manches de 6-4, 6-2.

Rojer et Tecau sont les champions en titre du double masculin aux Internationaux de tennis des États-Unis.