ST. PETERSBURG, Fla. — Willy Adames a frappé un circuit, Michael Perez a produit quatre points et les Rays de Tampa Bay ont écrasé les Red Sox de Boston 10-3, vendredi soir, pour signer un sixième gain de suite.

Perez a cogné un double de deux points en deuxième manche et un simple de deux points lors d’une troisième manche de cinq points des Rays. Ses quatre points produits ont égalé son total lors de ses 20 premiers matchs.

Les Rays ont réussi six simples de suite en troisième manche contre Hector Velazquez (7-2), qui a accordé huit points et neuf coups sûrs en deux manches et deux tiers. Il a vu sa moyenne de points mérités gonfler de 2,74 à 3,69.

Ji-Man Choi et Adames sont venus croiser le marbre lors de trois manches consécutives pour les Rays. La huitième longue balle de la campagne d’Adames est survenue en quatrième contre Drew Pomeranz.

Xander Bogaerts a placé la balle en lieu sûr trois fois pour les Red Sox, dont un simple d’un point en troisième manche. J.D. Martinez a produit un 110e point, un sommet dans les Majeures.

Le lanceur recrue Jalen Beeks, qui est passé des Red Sox aux Rays le 25 juillet, a triomphé pour une deuxième fois en six jours contre son ancienne équipe. Beeks (3-1) a permis trois points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers.

White Sox 6 Tigers 3

Yoan Moncada et Tim Anderson ont frappé des doubles de deux points, aidant les White Sox de Chicago à gagner 6-3 face aux Tigers de Detroit.

Moncada et Anderson ont cogné leurs coups de deux buts en huitième, où les visiteurs ont fait pencher la balance en marquant six fois.

Les White Sox montrent une fiche de 7-3 à leurs 10 derniers matches.

Thyago Vieira (1-0) a obtenu un seul retrait, le dernier de la septième.

Joe Jimenez (4-3) a retiré un seul frappeur lui aussi. La différence est qu’il a permis quatre points, trois coups sûrs et un but sur balles.

Yankees 7 Orioles 5

Luke Voit a cogné son deuxième circuit du match, en 10e manche, Zach Britton est revenu au Camden Yards en effectuant du bon travail en relève et les Yankees de New York sont venus à bout des Orioles de Baltimore 7-5.

Les Yankees ont effacé des retards de deux points en quatrième et huitième manches avant que Neil Walker leur procure une première avance grâce à une longue balle contre Cody Carroll (0-2), en 10e. Voit a ajouté une claque de deux points pour son premier match de plus d’un circuit dans les Majeures.

Britton a passé la totalité de sa carrière à Baltimore avant d’être échangé aux Yankees, le 24 juillet. Le gaucher a préservé la victoire des siens même s’il a accordé un coup de quatre buts à Chris Davis en 10e manche. Il s’agissait de son premier sauvetage dans l’uniforme des Yankees.

Chad Green (7-2) a lancé en neuvième manche pour aider les Yankees à gagner pour une 12e fois à leurs 17 dernières parties.

Le partant des Orioles, Alex Cobb, a concédé deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a alloué deux points ou moins à ses cinq derniers départs.

Athletics 7 Twins 1

Matt Chapman a claqué une longue balle de trois points, Sean Manaea a été efficace jusqu’en sixième manche et les Athletics d’Oakland ont battu les Twins du Minnesota 7-1.

Stephen Piscotty et Ramon Laureano ont ajouté un circuit en neuvième manche, aidant les Athletics à mettre fin à une série de deux revers. Ils conservent toujours la deuxième place donnant accès au match éliminatoire de l’Américaine.

Manaea (12-9) a concédé un point non mérité, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a été remplacé en sixième manche après avoir donné un simple à Eddie Rosario.

Le partant des Twins, Jake Odorizzi (5-8), a lancé pendant sept manches pour une première fois cette saison. Il a mis fin à une séquence de 26 départs sans avoir retiré un frappeur en septième, la plus longue de l’histoire des Majeures. Le droitier a permis un point, cinq coups sûrs et un but sur balles.

Joe Mauer a réussi un simple en cinquième manche pour son 2086e coup sûr en carrière. Il a devancé Rod Carew pour le plus grand nombre de coups sûrs avec les Twins. Seul Kirby Puckett (2304) en a plus que lui.