SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a décroché la position de tête lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, samedi, mais ce n’est pas ce qui a retenu le plus l’attention.

La pluie est venue jouer les trouble-fête au milieu de la dernière tranche de qualifications, provoquant de nombreuses sorties de piste. Si certains ont été déjoués — dont le pilote Ferrari Kimi Raikkonen —, d’autres ont su profiter des soubresauts de Dame Nature.

Ainsi, contre toute attente, l’équipe Racing Point Force India, qui a été rachetée un peu plus tôt ce mois-ci par un consortium d’hommes d’affaires mené par Lawrence Stroll, se retrouvera sur la deuxième ligne de la grille de départ. Esteban Ocon s’élancera de la troisième place, soit son meilleur résultat en carrière en qualifications, aux côtés de Sergio Perez.

«C’est fantastique! C’est incroyable d’être en troisième place, surtout après avoir vécu autant d’incertitude, a déclaré le Français, en référence aux ennuis financiers qui ont affligé Force India au cours des derniers mois. Nous ne nous en attendions pas aujourd’hui — nous avons changé les pneus très rapidement. J’ai déjà hâte à la course demain!»

Hamilton, qui a complété le circuit de 7 km en une minute et 58,179 secondes, a néanmoins obtenu une cinquième pole en carrière à Spa-Francorchamps. Il a retranché 0,726 seconde au chrono du pilote Ferrari Sebastian Vettel, son principal rival au championnat des pilotes.

«C’était, à ma connaissance, l’une des séances de qualifications les plus difficiles, a reconnu le Britannique en entretien d’après-séance, sur la piste. Nous étions très près des Ferrari, donc j’étais optimiste, mais la pluie s’est mise à tomber. C’était très difficile, parce que tu ne sais plus où sont les limites.»

«Nous nous sommes mal synchronisés, a pour sa part mentionné Vettel. Dans de telles conditions, tu dois te contenter de ce que tu as. L’écart est assez imposant, donc je dois saluer le travail de Lewis pour l’obtention de la pole.»

Le pilote Haas Romain Grosjean partira cinquième, aux côtés de l’autre pilote Ferrari, Kimi Raikkonen.

Le top-10 a été complété dans l’ordre par les pilotes Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo, le pilote Haas Kevin Magnussen et Pierre Gasly, de Toro Rosso.

Pour sa part, Lance Stroll, qui devrait logiquement se retrouver chez Racing Point Force India la saison prochaine, n’a pu faire mieux que le 19e temps. Seul le pilote McLaren Stoffel Vandoorne a signé un temps plus lent que le sien.

«Ç’a été une séance très difficile, a convenu Stroll. La voiture est difficile à piloter, et elle est imprévisible. C’est la même chose qu’à l’habitude.»

Le Québécois âgé de 19 ans a cependant pris une partie du blâme pour sa contre-performance à Spa-Francorchamps, un circuit qu’il n’affectionne pas particulièrement.

«J’ai commis une erreur de pilotage dans le virage no 1, puis j’en ai commis une autre en négociant la sortie d’un virage trop large. J’ai perdu quelques dixièmes de seconde, et c’est ce qui m’a empêché de pouvoir lutter avec les autres pilotes», a-t-il évoqué.

Le Québécois sera cependant 17e sur la grille puisque le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, et le pilote Renault Nico Hulkenberg s’élanceront en queue de peloton après que leur équipe respective eut procédé au remplacement de certaines pièces du groupe motopropulseur de leur voiture, entraînant des pénalités.

Stroll ne se fait toutefois pas d’illusions; ses chances de remonter le peloton dimanche sont très minces.

«J’en doute, pour être franc, a-t-il dit, sans détour. Nous sommes lents dans les lignes droites et perdons de l’adhérence dans les virages, alors ce sera difficile. J’espère tout simplement gagner quelques positions au départ dans le virage no 1 et être en mesure de les défendre par la suite.»

Le coéquipier de Stroll chez Williams, Sergey Sirotkin, partira tout juste devant lui, en 16e position.