MONTRÉAL — À voir l’ambiance qui régnait sur le terrain et dans le vestiaire des Alouettes vendredi soir, on aurait cru qu’ils venaient de gagner la finale de l’Est et d’accéder au match de la coupe Grey.

Évidemment, lorsque vous ne remportez que deux matchs à vos 21 dernières sorties, après avoir subi six revers consécutifs et neuf de suite à domicile, une victoire comme celle remportée par la marque de 25-22 aux dépens des Argonauts de Toronto a de quoi réjouir.

Reste que certains des joueurs ont pris soin de noter qu’il ne fallait pas trop s’emporter à la suite de ce gain qui porte la fiche des Alouettes à 2-8 cette saison.

«C’est bien de célébrer, mais nous n’avons rien gagné encore, a souligné le garde Philippe Gagnon, qui effectuait un premier départ en plus d’un an à la suite d’une sérieuse blessure au genou gauche. (Samedi) matin, il faut se remettre au travail.»

Cette victoire est par contre venue confirmer quelques tendances qui se sont dessinées au cours des dernières rencontres. Après s’être bien battus à Ottawa et Edmonton, les Alouettes méritaient d’inscrire une victoire à leur fiche pour confirmer le travail accompli et conforter le personnel d’entraîneurs dans ses décisions.

«(Ce que j’ai montré), c’est que l’organisation s’en va dans la bonne direction», a répondu le jeune quart Antonio Pipkin, détournant un peu la question qui était plutôt de savoir s’il avait lancé un message à la direction du club après une deuxième solide performance consécutive comme partant.

«Nous avons grandement progressé à l’entraînement cette semaine, en raison de notre grande confiance. Nous n’avons pas effectué nos jeux avec l’intention de ne pas perdre; nous les avons plutôt effectués avec l’intention de gagner.»

Voilà un discours rafraîchissant après près de quatre saisons désolantes pour les Alouettes.

Un autre aspect intéressant que l’équipe a démontré dans cette rencontre: elle ne s’est pas effondrée en deuxième demie. Elle a bien connu une importante baisse de régime au troisième quart: les Argos en ont profité pur inscrire 12 points, contre un seul pour les Oiseaux. Mais la formation de Mike Sherman a été en mesure de rebondir en dernière période.

«C’est un aspect sur lequel on a beaucoup insisté, a noté Pipkin. Nous avons parlé toute la semaine de connaître une meilleure deuxième demie. Nous connaissons habituellement de bons débuts de match, mais tombons à plat en deuxième moitié. Nous nous sommes dit d’aller chercher cette victoire. Même si on n’a pas récolté de point au troisième quart, nous sommes demeurés dans le match. Notre défense a encore joué un gros match.»

Après cette autre bonne sortie de Pipkin — 22 en 32, 303 verges, une interception —, est-ce que Sherman se retrouve maintenant avec un dilemme de quarts sur les bras?

«Absolument pas», a tranché l’entraîneur.

«Ce n’est pas à moi de le dire, mais je serai prêt», a pour sa part lancé Pipkin quand on lui a demandé s’il était prêt à prendre un troisième départ derrière le centre.

«On va regarder les films et nous aborderons la prochaine semaine en évaluant où nous en sommes, a enchaîné Sherman. Une fois toutes ces évaluations faites, nous déciderons qui sera notre quart partant. Ce n’est pas une décision que nous allons prendre après une victoire aussi chargée d’émotions.»

Pipkin ne le dit pas ouvertement, mais il doit savoir que les Alouettes vont donner toutes les chances du monde à Johnny Manziel, qui a raté les deux dernières rencontres en raison d’une commotion cérébrale, de s’imposer. Acquis en retour de deux partants et de deux choix de premier tour, Manziel a coûté trop cher pour réchauffer le banc.

Mais au moins, les Alouettes semblent avoir un plan B capable de les faire progresser.