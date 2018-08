ELKHART LAKE, Wis. — Matt Tifft s’élancera de la position de tête de l’épreuve de la série Xfinity NASCAR présentée à Road America, après avoir atteint une vitesse en qualifications de 109,307 milles à l’heure.

Tifft a signé sa première pole position de la saison à bord de son bolide Ford Chevrolet no 2 de l’équipe Richard Childress Racing sur le circuit routier de 6,4 km. Il s’était retrouvé en tête de peloton pendant l’avant-dernier tour de la course de l’an dernier, avant de perdre la maîtrise de sa voiture et de terminer troisième.

Cole Custer partira de la deuxième position, et James Davison de la troisième.

Le légendaire pilote NASCAR Bill Elliott prendra le départ de la 23e place, après être sorti de sa retraite. Le fils du vétéran âgé de 62 ans, le pilote de la Coupe NASCAR Chase Elliott, lui transmettra les informations des puits samedi.

Le champion en titre, Jeremy Clements, s’est contenté de la 14e position sur la grille, alors que le pilote de la série IndyCar Conor Daly — qui dispute sa première course NASCAR — a suivi au 15e échelon.