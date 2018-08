MALAGA, Espagne — L’Australien Rohan Dennis a remporté le contre-la-montre en lever de rideau du Tour d’Espagne samedi, tandis que le cycliste de l’équipe Sky Michal Kwiatkowski se forgeait une mince avance devant ses principaux adversaires des autres formations.

Dennis a franchi le parcours de 8 km dans la ville côtière de Malaga en neuf minutes et 39 secondes.

Kwiatkowski, le meneur de l’équipe Sky en l’absence du vainqueur du Tour d’Espagne l’an dernier Chris Froome, a signé le deuxième temps, six secondes derrière Dennis.

Dennis, qui est âgé de 28 ans, a aussi porté le maillot rouge du meneur au classement général à l’issue de la première étape du Tour d’Espagne l’an dernier, après que son équipe (BMC) eut remporté le contre-la-montre par équipes.

Le vainqueur de la ‘Vuelta’ en 2009 Alejandro Valverde a fini 16e, à 24 secondes. Parmi les autres prétendants au titre, Nairo Quintana et Ilnur Zakarin ont accusé un déficit de 30 secondes; les coéquipiers chez UAE Emirates Dan Martin et Fabio Aru ont respectivement glissé à 38 et 39 secondes, suivis de Vincenzo Nibali à 40 secondes, Rigoberto Uran à 45 et Richie Porte à 51.

Le Canadien Michael Woods (Cannondale), d’Ottawa, a fini dans un groupe à 59 secondes de Dennis, tandis qu’Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), de Saguenay, a terminé au 125e rang, à une minute.

Froome a choisi de ne pas défendre son titre après avoir triomphé au Tour d’Italie et terminé troisième au Tour de France le mois dernier, derrière son coéquipier Geraint Thomas.

Froome et Thomas ont plutôt opté pour participer au Tour de Bretagne, qui s’étalera sur huit jours à compter du 2 septembre.

La deuxième étape qui sera présentée dimanche reliera sur 163,5 km la ville côtière de Marbella au Caminito del Rey, une via ferrata accrochée le long d’une paroi escarpée du Desfiladero de los Gaitanes dans le parc naturel de Los Ardales, au sud de l’Espagne.

La compétition, qui se poursuivra pendant trois semaines, culminera à Madrid le 16 septembre.