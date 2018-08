BALTIMORE — Miguel Andujar a cogné un circuit et produit quatre points, J.A. Happ a été efficace pendant six manches en route vers une cinquième victoire d’affilée avec les Yankees de New York et ces derniers ont défait les Orioles de Baltimore 10-3, samedi, dans le premier match d’un programme double.

Andujar a produit un premier point à l’aide d’un roulant en première manche, puis le joueur recrue de 23 ans a offert une avance de 5-2 aux Yankees à l’aide d’une longue balle de trois points en troisième manche contre Jimmy Yacabonis (0-2).

Brett Gardner, Gleyber Torres et Aaron Hicks ont ajouté des circuits en solo pour les Yankees, qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs.

Giancarlo Stanton croyait avoir ajouté son nom au concours de circuits en sixième manche, mais Cedric Mullins a sauté au champ centre pour capter la balle par-dessus le mur.

Happ (15-6) a accordé deux points et cinq coups sûrs tout en retirant neuf frappeurs sur des prises. Depuis que les Yankees ont acquis ses services des Blue Jays de Toronto le 26 juillet, Happ présente un dossier de 5-0 avec une moyenne de 2,37.

Luis Cessa a oeuvré lors des trois dernières manches et a récolté un premier sauvetage dans les Ligues majeures.

Les Orioles ont encaissé un sixième revers d’affilée. C’est la septième fois cette saison qu’ils connaissent une série d’au moins six défaites.