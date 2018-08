REGINA — La Canadienne Brooke Henderson a inscrit un score de 70 (moins-2), samedi, pour prendre les commandes de l’Omnium canadien féminin.

Elle s’est détachée de ses rivales grâce à trois oiselets consécutifs sur le neuf de retour, avant de commettre un boguey au 17e trou. Henderson a terminé la journée à moins-14.

La Japonaise Nasa Hataoka (69) et l’Américaine Angel Yin (71) partagent le deuxième rang à moins-13.

Henderson a commencé la journée à un coup d’Amy Yang, mais la Sud-Coréenne a commis des bogueys à ses deux premiers trous pour offrir le premier rang à la Canadienne.

La championne en titre et no 1 mondiale Sung Hyun Park, de la Corée du Sud, a également remis une carte de 70 et elle se retrouve seule au quatrième rang à moins-12.

Les bourrasques étaient à nouveau puissantes sur le parcours de 6675 verges du club de golf Wascana, mais il faisait plus frais en début de journée, avant que le soleil ne se pointe en fin de ronde.

Dimanche, Henderson tentera de devenir la première Canadienne depuis Jocelyne Bourassa à remporter le championnat national. Bourassa s’est imposée en 1973 à Montréal.

Âgée de 20 ans, Henderson a une victoire à son palmarès cette saison et six au cours de sa carrière sur le circuit de la LPGA. Son meilleur résultat à l’Omnium canadien est une égalité en 12e position acquise l’an dernier à Ottawa.

Elle a commencé sa ronde avec quatre normales consécutives, puis a envoyé son coup de départ dans l’herbe longue au cinquième trou, une normale-4, ce qui a mené à un boguey. Elle l’a effacé au trou suivant avec un roulé de 12 pieds pour un oiselet.

Originaire de Smiths Falls, en Ontario, Henderson a ensuite inscrit des oiselets aux 12e et 13e trous, avant de rater de peu un aigle au 14e. Son approche coupée à partir de l’herbe longue a frappé l’arrière de la coupe avant de rebondir un peu plus loin pour un oiselet facile.

Alena Sharp, de Hamilton, et Anne-Catherine Tanguay, de Québec, ont joué des rondes de 70 et accusent neuf coups de retard, à égalité au 29e rang à moins-5.