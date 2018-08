CHICAGO — Daniel Murphy et Kyle Schwarber ont cogné un circuit de deux points chacun, Javier Baez a ajouté une claque en solo et les Cubs de Chicago ont gagné un quatrième match de suite en venant à bout des Reds de Cincinnati par la marque de 10-6, samedi.

Murphy a frappé un circuit dans un deuxième match d’affilée et il présente une moyenne de ,407 (48-en-118) avec neuf circuits en 31 matchs en carrière au Wrigley Field — dont 28 avant qu’il rejoigne les rangs des Cubs via un échange plus tôt cette semaine.

Baez a été 2-en-4 avec un but sur balles et trois points produits. Son circuit était son 28e de la saison et il domine la Ligue nationale avec 97 points produits.

Du côté des Reds, Curt Casali a frappé un circuit et produit quatre points, mais ils ont encaissé un quatrième revers d’affilée. Preston Tucker a aussi claqué un circuit en tant que frappeur suppléant.

Jose Quintana (11-9) a accordé deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles en plus de cinq manches au monticule et il a inscrit une première victoire depuis le 3 août.

Luis Castillo (7-11) a pour sa part été débité de cinq points sur cinq coups sûrs en trois manches et un tiers.