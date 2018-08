VIERA, Fla. — La voltigeuse de droite Jenna Flannigan a réussi trois coups sûrs, dont deux doubles, et elle a produit trois points pour guider le Canada vers une victoire de 9-6 contre l’Australie, samedi, lors de la Coupe du monde de baseball féminin.

La lanceuse partante Allison Schroder a alloué six points, dont deux mérités, et elle a retiré deux adversaires sur des prises en trois manches et deux tiers pour le Canada (3-1).

Elizabeth Gilder a accordé deux coups sûrs, elle a effectué un mauvais lancer et elle a atteint une frappeuse en deux tiers de manche avant qu’Anne-Sophie Lavallée s’amène en relève.

Lavallée a lancé pendant deux manches et deux tiers, retirant deux adversaires au bâton et n’allouant que deux coups sûrs.

Les Canadiennes tiraient de l’arrière 6-3 après quatre manches avant de venir de l’arrière contre l’Australie (2-2).