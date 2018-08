DÉTROIT — Michael Kopech a été efficace pendant six manches et les White Sox de Chicago ont aussi profité d’une poussée de quatre points en troisième manche pour vaincre les Tigers de Detroit 7-2, dimanche.

Kopech (1-0) a accordé un point et sept coups sûrs à son deuxième départ dans les Ligues majeures. Il avait été limité à deux manches sans donner de point à son premier départ, qui avait été écourté par la pluie.

Daniel Palka a frappé un circuit pour les White Sox, tandis que Ronny Rodriguez a claqué une longue balle pour les Tigers.

Jace Fry s’est présenté sur la butte en neuvième pour les White Sox avec les buts remplis et un retrait. Il a retiré les deux derniers frappeurs pour inscrire un troisième sauvetage.

Jordan Zimmermann (6-6) a accordé cinq points et huit coups sûrs en six manches pour les Tigers, qui ont retiré le no 3 d’Alan Trammell lors d’une cérémonie d’avant-match.

Red Sox 1 Rays 9

Blake Snell n’a donné que deux coups sûrs en six manches et les Rays de Tampa Bay ont remporté une huitième partie de suite grâce à une écrasante victoire de 9-1 aux dépens des Red Sox de Boston.

Snell (16-5) a alloué un point et il a retiré huit frappeurs sur des prises. Il n’a pas accordé plus d’un point mérité lors de ses 14 derniers départs à domicile.

Les Red Sox, la meilleure équipe des Majeures, ont perdu six de leurs huit dernières sorties et ils ont été dominés 24-5 au chapitre des points lors de cette série de trois affrontements. La troupe d’Alex Cora a été balayée pour une première fois cette saison.

Matt Duffy a placé trois balles en lieu sûr et il a produit deux points pour les Rays, qui sont restés invaincus à domicile pour au moins deux séries de suite pour une première fois cette saison.

Le partant des Red Sox, Nathan Eovaldi (5-6), qui avait été acquis des Rays le 25 juillet, a concédé six points, dont cinq mérités, et huit coups sûrs en quatre manches. Le droitier a alloué 35 coups sûrs en 17 manches à ses quatre derniers départs.