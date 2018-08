SAINT-GEORGES, Qc — L’Américain Jake Scott a résisté à une poussée tardive de l’Ontarien Michael Gligic pour remporter l’Omnium du Québec Canam en prolongation au club de golf St-Georges.

Scott et Gligic sont tombés à égalité au 72e et dernier trou des rondes régulières quand Gligic a enregistré un aigle et Scott un oiselet.

Les deux joueurs sont retournés sur le tertre de départ du 18e trou pour la prolongation. Gligic y est allé d’un coup de départ très moyen pendant que Scott plaçait sa balle au centre de l’allée. Le deuxième coup de l’Américain est tombé deux pieds avant le vert et Gligic cognait un coup superbe à partir de l’herbe longue, mais la balle s’est arrêtée une quarantaine de pieds plus loin que le fanion. Le troisième coup de chacun s’est retrouvé à plus ou moins quatre pieds de la coupe, en bas pour Gligic et en haut pour Scott.

«J’étais content que mon roulé soit deux pouces plus loin que le sien, a commenté le vainqueur. C’était à moi de m’exécuter en premier et si je réussissais l’oiselet, ça lui mettait beaucoup de pression.»

Scott a envoyé la balle dans le trou et Gligic a vu son roulé contourner la coupe, concrétisant ainsi la victoire de l’Américain.

«Ce fut une longue journée, et combien stressante, a ajouté le nouveau champion de l’Omnium du Québec. J’ai connu un départ exceptionnel et même si je menais par quatre coups en passant à notre dixième trou, je ne pouvais crier victoire tout de suite.»

Gligic n’est pas le dernier venu et l’an passé, il a participé à neuf tournois du circuit Web.com, l’antichambre du circuit de la PGA.

«Mike a ouvert la machine sur le neuf de retour, a poursuivi Scott. Il s’approchait dangereusement de moi. Puis mon fer droit est tombé froid au même moment. Je dirais que le point tournant fut à notre 17e trou, quand j’ai réussi l’oiselet pendant que Michael y allait d’une normale.»

Après Victoriaville et Saint-Georges, Scott sera présent une autre fois au Québec, car il s’est qualifié pour l’Omnium Placements MacKenzie, au club de golf Elmridge, à L’Île-Bizard, du 3 au 9 septembre.