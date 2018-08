HARRISON, N.J. — Alejandro Romero Gamarra a inscrit l’unique but de la rencontre et les Red Bulls de New York ont vaincu le D.C. United 1-0, dimanche.

Gamarra a marqué du pied gauche à partir du haut de la surface de réparation et Luis Robles a réussi deux arrêts pour aider les Red Bulls à freiner la série de victoires du United à trois.

Les Red Bulls (16-6-4) ont devancé le New York City FC au deuxième rang dans l’Est, tandis que le United (7-10-6) est demeuré huitième, à six points de l’Impact de Montréal et du sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Le United a toutefois quatre matchs en main sur l’Impact.