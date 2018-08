NEW YORK — De nombreux joueurs effectueront leur retour en scène, lundi, en lever de rideau des Internationaux de tennis des États-Unis.

Parmi ceux-ci se trouveront Serena Williams, Andy Murray et Stanislas Wawrinka — tous d’ex-champions à Flushing Meadows qui ont raté le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison l’an dernier.

De plus, les champions en titre Rafael Nadal et Sloane Stephens sauteront sur le terrain un peu plus tard lundi.

Williams a rendez-vous avec Magda Linette sur le court du stade Arthur Ashe en début de soirée, avant que Nadal ne croise le fer avec son compatriote David Ferrer dans une reprise de la finale des Internationaux de France en 2013.

La favorite, Simona Halep, affrontera Kaia Kanepi dans le cadre du premier match à être présenté depuis la fin des travaux de rénovation du stade Louis Armstrong, qui comprend maintenant un toit rétractable.