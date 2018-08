NEW YORK — Les Giants de New York ont offert une prolongation de contrat de cinq saisons d’une valeur de 95 millions $US au receveur de passes étoile Odell Beckham fils, a révélé le site internet de la NFL lundi.

Selon ‘NFL.com’, il empochera le montant garanti le plus élevé de l’histoire pour un ailier espacé, à 65 millions $, et devrait obtenir en moyenne 20 millions $ annuellement pendant les trois premières campagnes.

Beckham a surpassé le plus haut salaire annuel moyen pour un ailier espacé, qui appartenait jusqu’ici à celui des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown (17 millions $), et le plus haut montant garanti, attribué à celui des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans (55 millions $).

‘OBJ’ ne recevra toutefois pas autant d’argent qu’un quart-arrière, puisque le montant garanti dans l’entente du quart des Falcons d’Atlanta Matt Ryan est de 94,5 millions $, et celui dans le pacte du quart des Vikings du Minnesota Kirk Cousins est de 84 millions $. De plus, son nouveau salaire annuel moyen, estimé globalement à 19 millions $, est battu de justesse par celui du secondeur des Broncos de Denver Von Miller (19,08 millions $), parmi les joueurs qui n’évoluent pas au poste de quart-arrière.

Beckham, qui est âgé de 25 ans, entamait la dernière année de son contrat de cinq ans, qui lui permettait d’empocher 8,4 millions $ en salaire de base par saison.

L’Américain, qui a vu sa saison être écourtée par une blessure à une cheville l’an dernier, devrait être en uniforme pour le premier match de la saison régulière des Giants en 2018.