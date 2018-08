Manu Ginobili a officiellement annoncé sa retraite à l’âge de 41 ans, mettant un terme à une carrière au cours de laquelle il a permis aux Spurs de San Antonio de décrocher quatre championnats de la NBA en 16 saisons avec le club.

Au total, la carrière professionnelle de Ginobili a duré 23 saisons. Il a effectué quelques séjours en Italie avant de rentrer chez lui en Argentine et de se joindre aux Spurs en 2002. Il a formé le «Big Three» des Spurs, avec Tim Duncan et Tony Parker.

Lundi, cette époque a pris fin: Duncan est retraité et Parker a choisi pendant l’été de se joindre aux Hornets de Charlotte.

Ginobili, le 57e choix du repêchage de la NBA en 1999, a affiché des moyennes de 13,3 points et 3,8 rebonds par match, en 1057 rencontres de saison régulière. Il a participé à deux matchs des étoiles, en plus d’avoir été nommé le sixième homme de l’année dans la NBA — c’est-à-dire le meilleur joueur de la saison régulière à avoir commencé plus de matchs sur le banc que dans le cinq partant — en 2008.